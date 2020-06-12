وفاة مسؤول في ديالى بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/06/12 | 09:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي، الجمعة، بوفاة مدير قسم الشؤون الهندسية في ديوان محافظة ديالى بعد إصابته بفيروس كورون...





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