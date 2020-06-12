افتتاح بعض المنتجعات المصرية أمام السياح الأجانب

2020/06/12 | 09:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة المصرية في بيان، اليوم الخميس، إنها ستسمح “بالسياحة الوافدة والطيران في المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا” اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.ووافق مجلس الوزراء المصري، على إعفاء السائحين الوافدين على متن رحلات الطيران المباشر إلى المحافظات السياحية، من دفع رسوم التأشيرة السياحية، حتى نهاية الموسم السياحي في 31 أكتوبر المقبل.وأغلقت مصر […]

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