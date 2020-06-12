ممثل السيد الخامنئي: فتح مرقد الامام الرضا هو الحل الاقتصادي لمدينة مشهد

2020/06/12 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر ممثل المرشد الإيراني في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، أحمد علم الهدى، أن إعادة فتح مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، هو ”الشرط الوحيد“ لحل المشاكل الاقتصادية في هذه المدينة.ونقلت وسائل اعلام إيرانية، مساء الخميس، عن علم الهدى قوله إن ”أضرار كورونا في محافظة خراسان رضوي، لا يمكن تعويضها من قبل مرافق النظام […]

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