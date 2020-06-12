بعد نينوى.. الكاظمي يسعى لزيارة كل المحافظات لهذا السبب

2020/06/12 | 09:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفَ مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، اليوم الجمعة، نية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، القيام بزيارة محافظات أخرى خلال المرحلة المقبلة، واصفاً تلك الزيارات بأنها تدشن بداية لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطن.وقال داوود، في تصريحات صحفية، إن "الكاظمي سيضع في جدوله زيارة جميع المحافظات للوقوف على واقعها الخدمي عن قرب، مبيناً ان "الحكومة لديها الكثير من البرامج الا ان زيارة المحافظات ستكون على رأس اولوياتها".واضاف ان "الكاظمي شخصية مستقلة وليست لديه اغلبية سياسية في البرلمان، الا انه في الوقت نفسه لديه قاعدة شعبية واسعة وسيعمل على تقويتها في المستقبل".ووصف داوود زيارة الكاظمي الى نينوى بالـ"مهمة" في توقيتها على وجه الخصوص واللقاء مع شرائح مختلفة من ابناء الشعب في الموصل والوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر، مشيراً إلى أن "السياسي العراقي غاب عن المواطنين وتفهم حالتهم ومعاناتهم منذ 2003 ولغاية الان وبالتالي لم يمتلك هذا السياسي اية رؤية واضحة عن مايعانيه ابناء الشعب في عموم المحافظات".

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