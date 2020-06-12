عباس عليوي: مبادرة شبكة الإعلام لمواجهة كورونا مهمة لتوعية المواطنين

2020/06/12 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، اليوم الجمعة، أن المبادرة الإعلامية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا مهمة لتوعية وتثقيف المواطنين ضد هذا الوباء.

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