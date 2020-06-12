محافظ ذي قار يعلن تفاصيل الاجراءات المشددة لحظر التجوال

2020/06/12 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي، عن اجراءات أمنية وقائية جديدة اثر تفشي فيروس كورونا في المحافظة، بينها حظر التجول الشامل واغلاق كافة الطرق الرئيسية والفرعية واماكن التجمعات العامة.وقال الوائلي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “انطلاقًا من مسؤوليتنا في الحفاظ على سلامة أبناء ذي قار من خطر الإصابة بوباء كورونا فايروس، […]

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