منظمة الصحة العالمية تدعو العراق الى مواصلة سياسة العزل المبكر

2020/06/12 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالميَّة في العراق، الجمعة، أنَّ إجراءات العزل المجتمعي وتطبيق شروط الوقاية لا يزالان ركيزة أساسيَّة لاحتواء كورونا. وقال ممثل منظمة الصحة العالميَّة في العراق أدهم إسماعيل في حديث إنَّ “الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الصحيَّة، تم تطبيق مثيلتها في مختلف دول العالم، وتعدُّ أمراً حاسماً خصوصاً مع ارتفاع الإصابات مؤخراً”. وأضاف إنَّ “إجراءات […]

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