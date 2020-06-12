ديالى: تفكيك شبكة” حمرين” لترويج وبيع المخدرات تنشط بين مدينتين

2020/06/12 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى اكد مصدر امني في ديالى، الجمعة، عن تفكيك شبكة خطيرة لترويج وبيع المخدرات تنشط بين مدينتين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق امني مشترك في شرطة ديالى نجح من تفكيك واعتقال 4 من افراد شبكة لترويج وبيع المخدرات تنشط بين خانقين وقره تبه “.واضاف المصدر،ان” الشبكة والتي كانت تنشط ضمن مايعرف بحوض […]

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