نص البيان المشترك لجلسة الحوار الإستراتيجي الأولى بين العراق وأمريكا

2020/06/12 | 10:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19

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