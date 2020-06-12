صحة الديوانية تعلن موافقة العتبة الحسينية على انشاء مستشفى لعزل مصابي كورونا

2020/06/12 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الديوانية، الجمعة (12 حزيران 2020)، عن موافقة العتبة الحسينية على انشاء مستشفى لع...





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