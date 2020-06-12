تحالف الفتح يحذر الحكومة من تأجيل التفاوض على خروج القوات الامريكية

2020/06/12 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الجمعة، الحكومة من تأجيل التفاوض على خروج القوات الامريكية إلى آخر الفقرات في الحوار الاستراتيجي او التلاعب بها.وقال عليوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “على الوفد المفاوض ان يحسم موضوع خروج الامريكان ولا نقبل بغير ذالك لانه قرار الشعب المتمثل بمجلس النواب العراقي”.واضاف: […]

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