بيان من هيئة التقاعد حول إعادة المبالغ المستقطعة للمتقاعدين

2020/06/12 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الجمعة، اصحاب منافذ الصرف الالكتروني، بعدم استقطاع مبالغ إضافية أو عمولات من المتقاعدين.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “على أصحاب منافذ الصرف الالكتروني عدم استقطاع مبالغ اضافية او عمولات من المتقاعدين عن صرف المبالغ المستقطعة منهم والتي جرى اعادتها اليهم”.

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