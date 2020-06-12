الصحة العالمية في العراق تجدد تحذيرها من استمرار النشاطات الاجتماعية بظل تفشي كورونا

2020/06/12 | 10:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت منظمة الصحة العالميَّة في العراق، اليوم الجمعة، أن إجراءات العزل المجتمعي وتطبيق شروط الوقاية لا يزالان ركيزة أساسيَّة لاحتواء كورونا، مشيراً إلى أن استمرار الزيارات وإقامة الأفراح ومجالس العزاء سيزيد الإصابات بكوروناوقال ممثل منظمة الصحة العالميَّة في العراق أدهم إسماعيل في تصريح صحفي، إن "الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الصحيَّة، تم تطبيق مثيلتها في مختلف دول العالم، وتعدُّ أمراً حاسماً خصوصاً مع ارتفاع الإصابات مؤخراً".وأضاف أن "إجراءات مثل التباعد الاجتماعي وتعليق التجمعات الجماهيريَّة وفرض قيود على الحركة وإغلاق المؤسسات مثل المدارس وأماكن العمل والمطاعم، لا تزال ضروريَّة لاحتواء انتشار المرض، فالوباء لا يمكن السيطرة عليه إلا من خلال العزل والفحص السريع والعلاج وتتبع مخالطة المرضى".وأكد ان "منظمة الصحة العالمية تدعو المؤسسات الصحية إلى مواصلة سياسة العزل المبكر لجميع الحالات وإدخال المصابين الذين يعانون من أعراض خفيفة للمرض أو لا يحتاجون إلى دخول المستشفى إلى مرافق العزل المؤقتة التي تتوفر فيها إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتوعية الصحيَّة بين المواطنين بشأن المستجدات بتطورات تفشي الوباء وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم وأسرهم".وتابع: "لكنَّ استمرار المواطنين في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وتبادل الزيارات ووجبات الطعام وإقامة الأفراح ومجالس العزاء ستتسبب في انتشار الوباء".

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