ما حقيقة إصابة محمد عبده بفيروس كورونا؟

2020/06/12 | 10:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال الفنان السعودي محمد عبده، إنه أجرى تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على صحته.ونفى عبده ما تردد من إشاعات عن إصابته بالفيروس، مؤكدا على أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض.وأوضح أنه كان خارج السعودية، وعندما وصل إلى المملكة كان لابد أن تؤخذ منه مسحة طبية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا أن النتيجة جاءت سلبية (أي غير مصاب).وفي وقت سابق، انتشر فيديو لفنان العرب وهو يرتدى كمامة ويدخل لأحد الفنادق، ما فسره البعض بأن ذهابه للفندق كان لخضوعه للحجر الصحي هناك، لكن نجله عبد الرحمن عبده نفى ذلك بشكل كامل، قائلا :"يا حبايبي والدي بخير..أنتم بخير؟".كما كتب الشاعر صالح الشادي، صديق الفنان السعودي محمد عبده، عبر حسابه بموقع تويتر :"الصديق الغالي فنان العرب محمد عبده بخير، ويتمتع بالصحة والعافية في منزله ومع أسرته على شاطئ البحر الأحمر، ولا حقيقة لما يُشاع حول صحته -حفظه الله- ورعاه".

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