وفاة مدير الشؤون الهندسية في ديوان محافظة ديالى بعد اصابته بـ” كورونا”

2020/06/12 | 11:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد مصدر طبي في ديالى، الجمعة، بان مدير الشؤون الهندسية في ديوان المحافظة توفي بعد اصابته بفيروس كورونا.وقال االمصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدير الشؤون الهندسية في ديوان محافظة ديالى علي فهد التميمي توفي قبل قليل في ردهة الحجر الصحي في بعقوبة بعد ايام على اصابته بفيروس كورونا”.واضاف المصدر،ان” التميمي كان […]

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