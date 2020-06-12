2020/06/12 | 11:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حدد النائب اسعد المرشدي، الجمعة، اسباب قرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين.وقال المرشدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرار استقطاع نسبة من رواتب المتقاعدين كان عن عدم دراية وكان على رئيس الوزراء ان يستشير خبراء اكفاء لانه لايمكن ان يكون ملم في كل الامور مؤكدا ضرورة ان يكون للكاظمي فريق استشاري متمكن وذوو خبرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحدد اسباب قرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحدد اسباب قرار الاستقطاع من رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).