2020/06/12 | 11:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم تعلن توفر عشرين منحة دراسية مصرية لنيل الماجستير أو الدكتوراه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 11:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التعليم تعلن توفر عشرين منحة دراسية مصرية لنيل الماجستير أو الدكتوراه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التعليم تعلن توفر عشرين منحة دراسية مصرية لنيل الماجستير أو الدكتوراه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).