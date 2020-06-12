بالأرقام.. المالية النيابية تكشف حجم الاقتراض الخارجي والداخلي

2020/06/12 | 11:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عزم الحكومة على تقديم ورقة اصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما اشارت الى تفاصيل قانون الاقتراض.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار بحسب الوكالة الرسمية، إن "وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية".وأضاف أن اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب".وتابع أن "نص قانون الاقتراض يشير إلى السماح للحكومة بالاقتراض الخارجي بمبلغ ٥ مليارات دولار، والداخلي ١٥ ترليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين"، لافتا إلى أن "التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب".وانهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠"ووافق مجلس الوزراء، على إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية.

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