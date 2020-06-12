المالية النيابية تكشف عن تفاصيل قانون الاقتراض

2020/06/12 | 11:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عزم الحكومة على تقديم ورقة اصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما اشارت الى تفاصيل قانون الاقتراض.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، إن “وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية”.وأضاف أن اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب”، […]

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