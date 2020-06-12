الصحة العالمية: إجراءات العزل المجتمعي لا تزال ضروريَّة لاحتواء كورونا في العراق

2020/06/12 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أفادت منظمة الصحة العالميَّة في العراق بأنَّ إجراءات العزل المجتمعي وتطبيق شروط الوقاية لا يزالان ركيزة أساسيَّة لاحتواء فيروس كورونا.وقال ممثل منظمة الصحة العالميَّة في العراق أدهم إسماعيل، إنَّ “الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الصحيَّة، تم تطبيق مثيلتها في مختلف دول العالم، وتعدُّ أمراً حاسماً خصوصاً مع ارتفاع الإصابات مؤخراً”.وأضاف إنَّ “إجراءات […]

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