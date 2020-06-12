تركيا تستأنف رحلاتها إلى الصين وأمريكا في يونيو

2020/06/12 | 11:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكدت شركة الطيران التركية، اليوم الجمعة، إنها ستستأنف بعض الرحلات الدولية خلال الشهر الجاري، وستكون الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية من بين هذه الوجهات.وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، بلال إيكسي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الرحلات إلى شيكاغو وواشنطن العاصمة ستستأنف في 19 يونيو، وستستأنف الرحلات إلى لوس أنجلوس […]

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