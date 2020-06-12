واشنطن وبغداد يؤكدان سحب القوات الأمريكية من العراق دون تحديد جدول زمني

2020/06/12 | 11:19 - المصدر: فرانس 24

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أصدرت الحكومتان العراقية والأمريكية بيانا مشتركا الخميس إثر انطلاق "الحوار الاستراتيجي" بين البلدين، أعلنت فيه واشنطن عزمها تخفيض أعداد قواتها في العراق "خلال الأشهر المقبلة"، نظرا للتقدم الكبير في القضاء على تهديد تنظيم "الدولة الإسلامية".



ونفت واشنطن طلبها قواعد دائمة أو سعيها لوجود عسكري دائم في العراق فيما تعهدت بغداد بحماية القواعد التي تضم قوات أمريكية، بعد سلسلة هجمات صاروخية تعرضت لها مؤخرا.

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