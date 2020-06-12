وزارة التعليم تعلن توفير 20 منحة دراسية من مصر

2020/06/12 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عن توفر عشرين منحة دراسية ممنوحة للعراق من جمهورية مصر لنيل الماجستير أو الدكتوراه للعام الدراسي 2021/2020. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي، في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الاختصاصات المتاحة هي العلوم الطبية باستثناء الصيدلة والقانون لشهادة الدكتوراه فقط وعلم الآثار وهندسة النفط وهندسة […]

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