النقل تعلن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم الجمعة

2020/06/12 | 11:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل،اليوم الجمعة، عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الأستثنائية ليوم الجمعة والمتضمن رحلتين جويتين .وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الرحلة الاولى تخصصت لإعادة عدد من الهنود العاملين والعالقين في الاراضي العراقية الى موطنهم الأصلي في دولة الهند”.واضاف البيان، ان “الرحلة الثانية ستنطلق الى جمهورية مصر العربية […]

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