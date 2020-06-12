تيباس يبعث البشائر لعشاق الليغا: سنبحث مع الحكومة عودة الجماهير

2020/06/12 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، على أن الأيام القليلة القادمة ستشهد اجتماعاً يضم ممثلي الرابطة مع الحكومة الإسبانية لبحث سُبل عودة الجماهير لمُلاعب الليغا هذا الموسم، وذلك بعد عودة المُسابقة عقب فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

وقال تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”الحكومة أصدرت بالفعل قواعد لكيفية إعادة الجماهير للملاعب”، وتابع :”علينا جميعاً وزير الرياضة مع السلطات المحلية ورابطة الليغا أن نُنسق فيما بيننا لإتمام تلك العودة".

وأضاف رئيس الليغا قائلاً :”بعد 10 أو 15 يوماُ سنجلس مع الحكومة لمحاولة إعادة الجماهير إلى الملاعب”، وتابع قائلاً :”بوضوح لن تعود الملاعب بكامل سعتها، وستكون العودة وفقاً لإجراءات احترازية عالية، مثل البروتوكولات التي لدينا".

واشار :”أعتقد إذا أصبح لدينا نسبة حضور 10% أو 15 % سنكون سُعداء للغاية".

وكانت بطولة الليغا قد عادت بإقامة مُباراة ديربي الأندلس، امس الخميس، وانتهى اللقاء بفوز إشبيلية على ريال بيتيس بهدفين دون رد، في مُباراة استضافها ملعب رامون سانشيز بيزخوان بدون حضور جماهير.

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