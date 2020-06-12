وزير الدفاع يرسل قطعات إضافية ويوجه بنصب كاميرات حرارية في محافظة عراقية

2020/06/12 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الدفاع، جمعة عناد الجبوري، الجمعة (12 حزيران 2020)، استجابته بإرسال قطعات إضافية من القوا...





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