خلال يوم واحد.. البحرين تسجل 600 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/12 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية ،اليوم الجمعة، تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز الإجمالي 16 ألف إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الفحوصات التي بلغ عددها 8916 في يوم 11 يونيو 2020، أظهرت تسجيل 600 حالة إصابة قائمة جديدة، منها 347 حالة لعمالة وافدة، و249 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 414 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11903".

وبينت الوزارة، أنها "سجلت حالتي وفاة إحداهما لمواطنة تبلغ من العمر 48 عاما، والأخرى لوافد يبلغ من العمر 60 عاما، وكلاهما لديهما أمراض وظروف صحية كامنة وكانا ضمن الحالات القائمة لفيروس كورونا.

وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس تسجيل 468 إصابة جديدة بكورونا.

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