ذي قار تعلن الحظر الشامل للتجوال بالمحافظة حتى اشعار اخر

2020/06/12 | 11:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي اليوم الجمعة عن المباشرة بتطبيق الحظر الشامل والكامل للتجوال على المركبات والأفراد في عموم مركز المدينة واقضيتها ونواحيها دون استثناء واستمرار تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى إشعار آخر باستثناء الدوائر الأمنية والصحية والمصارف ومحطات إنتاج وتوزيع مياه الشرب والكهرباء وأقسام الصيانة التابعة لها […]

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