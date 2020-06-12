مواجهة الضم بين المنظمةوالعمل الميدانى - محسن ابو رمضان

2020/06/12 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان مواجهة الضم بين المنظمة والعمل الميداني.



تكثفت بالاونة الاخيرة مسألة التأكيد علي إعادة بناء م.ت.ف .علي أن تعمق تمثيلها لكافة مكونات شعبنا ومواقعهم الجغرافية المختلفة.



اعتبرت المنظمة أهم مكتسبات شعبنا والمعبرة عن الهوية الوطنية الجامعة .تم بعد عام 1994 اختزالها لصالح السلطة علي خلفية توقيع اتفاق أوسلو.



تضخمت السلطة علي حساب المنظمة واخذت العديد من صلاحياتها.



استغلت إسر ......





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