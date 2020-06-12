وزير الثقافة: إعادة التراث العراقي المهرب من أولوياتي

2020/06/12 | 11:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الجمعة، أن إعادة التراث العراقي المهرب والمسروق في مقدم أولويات عمله في الوزارة.وقال ناظم لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن ” ملف اعادة الاثار والتراث المهرب كبير ،وتعمل به العديد من الوزارات والمنظمات الدولية”، لافتاً الى أنه ” وبعد تسلمه مهامه في الوزارة سيضع في سلم […]

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