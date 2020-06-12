2020/06/12 | 11:32 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..
أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الجمعة، أن إعادة التراث العراقي المهرب والمسروق في مقدم أولويات عمله في الوزارة.
وقال ناظم لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن ” ملف اعادة الاثار والتراث المهرب كبير ،وتعمل به العديد من الوزارات والمنظمات الدولية”، لافتاً الى أنه ” وبعد تسلمه مهامه في الوزارة سيضع في سلم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: إعادة التراث العراقي المهرب من أولوياتي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الجمعة، أن إعادة التراث العراقي المهرب والمسروق في مقدم أولويات عمله في الوزارة.
وقال ناظم لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن ” ملف اعادة الاثار والتراث المهرب كبير ،وتعمل به العديد من الوزارات والمنظمات الدولية”، لافتاً الى أنه ” وبعد تسلمه مهامه في الوزارة سيضع في سلم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: إعادة التراث العراقي المهرب من أولوياتي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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