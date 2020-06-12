أعراض تشير إلى تمزق الأوعية الدموية

2020/06/12 | 11:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف الدكتور مويسي أرونوف، أخصائي جراحة الأعصاب، الأعراض التي تشير إلى تمدد الأوعية الدموية “انوريسم”.وقال الأخصائيون إن نزف الدم الناتج من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وتمزقها من الأمور الخطرة، ومع ذلك يمكن للطبيب مساعدة المريض، والمهم عدم تكراره.ويضيف، يعتبر الصداع أحد الأعراض الرئيسية لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، ويقول “عندما […]

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