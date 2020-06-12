المحكمة الجنائية الدولية تُعرب عن أسفها إزاء قرار ترمب الذي سمح لإدارته بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة

2020/06/12 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها الشديد إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سمح لإدارته بفرض عقوبات على مسؤولين بالمحكمة.

وذكرت المحكمة في بيان، أن هذه الإجراءات غير مسبوقة وتعرقل جهود مكافحة الإفلات من العقاب وتحمل المسؤولية عن الجرائم الجماعية، معربة عن استيائها العميق من قرار الرئيس الأميركي والذي يحمل في طياته تهديدا وإكراها ومحاولة غير مقبولة للتدخل في سيادة القانون.

وأكد البيان ان المحكمة الجنائية ستواصل عملها دون تردد رغم التصريحات الأميركية.

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