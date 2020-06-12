ترمب : الولايات المتحدة بحاجة الى شرطة أقوى وتدريبات أفضل

2020/06/12 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن إدارته ستوجه المزيد من الاستثمار في تدريبات شرطة الولايات المتحدة.

وقال ترمب في تصريح، إنه سيتم اتخاذ إجراءات لزيادة وصول رأس المال للشركات الصغيرة في مجتمعات الأقليات، وستقوم إدارته بمزيد من الاستثمار في تدريب الشرطة، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى شرطة أكثر قوة، ولا يمكنها إحراز تقدم من خلال وصف ملايين الأميركيين بالعنصريين.

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