الخارجية الأميركية: حكومة العراق تعهدت بضبط العناصر التي تهدد أمن السفارة الأميركية في بغداد

2020/06/12 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت وزارة الخارجية الاميركية ان حكومة العراق تعهدت بفرض سيادتها وضبط العناصر التي تهدد أمن السفارة الأميركية في بغداد.

وقالت الخارجية في بيان إن اطلاق صاروخ على السفارة الأميركية في بغداد يؤكد مدى أهمية الحوار بين البلدين، داعية الحكومة العراقية الى منع عمليات القصف المستمرة على السفارة الأميركية، فيما لفتت الى أن إيران لا زالت تشكل خطرا على العراق.

وأشار البيان الى أن الولايات المتحدة ستواصل تقليص وجودها العسكري في العراق خلال الأشهر المقبلة.

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