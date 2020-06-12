زيارة سرية لرئيس جهاز المخابرات التركي إلى العراق

2020/06/12 | 11:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الخميس، عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز المخابرات التركي إلى العراق.ونقل موقع "RT" الروسي عن المصدر قوله إن "رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان قام بزيارة سرية إلى العراق اليوم الخميس"، مبيناً أن "فيدان إلتقى شخصيات سياسية وحكومية عراقية".ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل، ولم تُعلن الحكومة أي خبر عن هذه الزيارة.

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