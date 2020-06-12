العيون على العراق،، تويتر يحذف الاف الحسابات الوهمية و”المضخمة”

2020/06/12 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت شركة تويتر، إنها أزالت أكثر من 170 ألف حساب مرتبط بعملية نفوذ مدعومة من بكين ونشرت بشكل خادع رسائل مواتية للحكومة الصينية، بما في ذلك حول الفيروس التاجي.وعلقت الشركة حسابات شبكة تضم 23،750 حسابا نشطًا للغاية، بالإضافة إلى شبكة أكبر من حوالي 150.000 حساب “مضخم” تستخدم لتعزيز محتوى الحسابات الأساسية.[…]

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