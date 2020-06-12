موقع روسي يكشف عن زيارة سرية لرئيس جهاز المخابرات التركي إلى العراق

2020/06/12 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف موقع روسيا اليوم، عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز المخابرات التركي إلى العراق.وقال موقع روسيا اليوم نقلاً عن مصدر سياسي عراقي إن “رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان قام بزيارة سرية إلى العراق الخميس”، مبيناً أن “فيدان إلتقى شخصيات سياسية وحكومية عراقية”.ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل، ولم تُعلن الحكومة […]

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