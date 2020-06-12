الفياض يبحث مع سفراء ألمانيا وروسيا وبريطانيا  محاربة جائحة كورونا

2020/06/12 | 12:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بحث مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض، الجمعة (12 حزيران 2020)، مع سفراء دول ألمانيا وروسيا وبريطان...





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