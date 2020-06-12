إسبر يوجه بمراجعة تجاوب الحرس الوطني مع الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة

2020/06/12 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، بمراجعة تجاوب الحرس الوطني مع الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن الأميركية في الآونة الأخيرة.

وقال اسبر في تصريح، إن المراجعة ستشمل ملفات عدة بما فيها تدريب قوات الحرس الوطني، وتجهيزها، وتنظيمها وتجنيد عناصرها، وانتشارها واستخدامها، مشيرا الى ان وزير الجيش الأميركي رايان ماكارثي هو الذي سيشرف على عملية المراجعة.

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