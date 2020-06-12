بدر النيابية تحذر الحكومة من تأجيل التفاوض بخروج المحتل إلى آخر الفقرات أو التلاعب بها

2020/06/12 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت كتلة بدر النيابية الحكومة من تأجيل التفاوض بخروج المحتل إلى آخر الفقرات او التلاعب بها.

وقال النائب عن كتلة بدر كريم المحمداوي في بيان ان على الوفد المفاوض ان يحسم موضوع خروج القوات الاميركية لأنه قرار الشعب المتمثل بمجلس النواب.

واضاف المحمداوي، ان كتلته تراقب المفاوضات بشكل دقيق جدا وتطلع عليها عن كثب فلهذا تطالب الوفد ان يحسم خروج القوات الأميركية في التفاوض لا أن تأجل ويتم التلاعب بها من خلال ضغوطات اميركية فالكتلة تحذر الحكومة والوفد المفاوض.

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