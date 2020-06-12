انخفاض معدل درجات الحرارة في اقليم كوردستان

2020/06/12 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس خلال اليومين.

و وفق الانواء الجوية فإن محافظة اربيل سجلت 37 درجة مئوية اليوم ومن المتوقع ان تنخفض درجتين غدا السبت لتصل الى 35 درجة.

واما السليمانية فإنها سجلت 37 درجة مئوية ومن المتوقع ان تنخفض درجة واحدة غدا السبت لتصل الى 36 درجة فيما بلغت درجة الحرارة في دهوك 36 درجة مئوية وستنخفض درجة واحدة ايضا يوم غد.

وفي كركوك بلغت درجة الحرارة 39 درجئة مئوية، ومن المتوقع ان تنخفض غدا الى 37.

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