وزير الخارجيّة يستقبل سفير مصر في بغداد

2020/06/12 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين سفير مصر في بغداد السفير علاء موسى.وقدّم موسى تهانيه إلى حسين بمُناسبة تسنُّمه منصبه وزيراً لخارجيّة العراق، مُعرباً عن تطلّعه لأن تشهد العلاقات الثنائيّة بين بغداد والقاهرة ارتقاءً مُطّرداً وبما يُحقّق مصالح الشعبين الشقيقين.وأشاد وزير الخارجية العراقي بما وصل إليه البلدان من آفاق تعاون ثنائيّ، داعياً إلى […]

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