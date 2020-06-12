تعرف على أحدث نسخة من “بلي ستيشن 5″،،سوني تكشف عن معجزتها بمواصفات خارقة

2020/06/12 | 12:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشفت شركة سوني اليابانية، فجر اليوم الجمعة، عن أحدث اصدارات اجهزة الألعاب، بألوان ومواصفات جديدة بالكامل لتتماشى مع نمو سوق الالعاب الذي ينمو ببطء متأثراً بجائحة فيروس كورونا.ويجمع تصميم الجهاز الجديد بين لوني الأبيض والأسود وهي نفس الألوان المستخدمة لذراع التحكم الجديد، مع نسختين، الاولى بأقراص ليزرية، والاخرى رقمية من دون […]

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