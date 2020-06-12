«الجيش الوطني» يقصف مناطق عسكرية بريفي منبج وحلب

2020/06/12 | 12:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت فصائلٌ من «الجيش الوطني» المدعومة من #تركيا، اليوم الجمعة، مناطق عسكرية بريف #منبج، تابعة لـ #مجلس_منبج_العسكري وقوات #الحكومة_السورية.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «الفصائل، استخدمت الأسلحة الثقيلة، لتستهدف تجمعات مجلس منبج العسكري التابع…

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