عمّال إيران يستعدون لدخول العراق.. فتح الحدود البرية قريباً

2020/06/12 | 12:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أكد سفير #إيران في العاصمة العراقية #بغداد #ايرج_مسجدي، عدم امكانية زيارة العتبات الدينية في #العراق بسبب تفشي فيروس “#كورونا”، وأنه حصل على وعد عراقي بفتح الحدود تدريجياً لدخول العمال الإيرانيين إلى العراق.وعبر “توتير”،…

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