هيأة التقاعد: إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪؜ من المتقاعدين


هيأة التقاعد: إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪؜ من المتقاعدين
2020/06/12 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هيأة التقاعد: إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪؜ من المتقاعدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/12 | 12:40.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة التقاعد: إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪؜ من المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة التقاعد: إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة ٩٩٪؜ من المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

واصل القراءة على وكالة الانباء العراقية
Sponsored Links