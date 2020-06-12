الفياض يبحث مع سفراء ثلاث دول اوضاع المنطقة وجهود محاربة كورونا

2020/06/12 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، اليوم الجمعة، مع سفراء ثلاث دول أوضاع المنطقة وجهود محاربة كورونا.

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