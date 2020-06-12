ظريف: المحكمة الجنائية الدولية تتعرض للابتزاز من قبل متمردين دبلوماسيين

2020/06/12 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، إن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض للابتزاز من قبل مجموعة من المتمردين على القانون، متنكرين بزيّ دبلوماسي. وعلق ظريف في تدوينة، على العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية، متسائلاً، عما يجب أن يجري أكثر من هذا ليستيقظ المجتمع الدولي وينتبه لتداعيات التماشي مع تلك البلطجية، على حد قوله. […]

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