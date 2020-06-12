وفد كردي يزور بغداد لمعالجة ملف النفط والاستحقاقات المالية

2020/06/12 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يزور وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم الاسبوع المقبل العاصمة بغداد لإستكمال المباحثات حول الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.وقال سمير هورامي المتحدث باسم طالباني، ان الوفد سيزور بغداد الاسبوع المقبل لإتمام المباحثات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.واوضح ان الزيارة تهدف لمعالجة ملف النفط والاستحقاقات المالية […]

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