وزير الثقافة: إعادة التراث العراقي المسروق من أولوياتي

2020/06/12 | 12:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الجمعة، أن إعادة التراث العراقي المهرب والمسروق في مقدم أولويات عمله في الوزارة.وقال ناظم، في تصريحات صحفية، إن " ملف اعادة الاثار والتراث المهرب كبير ،وتعمل به العديد من الوزارات والمنظمات الدولية"، لافتاً الى أنه " وبعد تسلمه مهامه في الوزارة سيضع في سلم أولوياته القضايا التي تتعلق بالتراث العراقي واستعادته الى البلاد".وفي ما يتعلق بزيارته الى الموصل أشار وزير الثقافة الى أن "الزيارة مهمة لأن الموصل تحمل رمزية كبيرة في التراث العراقي والثقافة العراقية"، مبيناً أن " حركة البناء وإعادة الاعمار لا تشملان المستوى المادي فقط، وإنما تتضمنان المستوى الثقافي ،لأن فيهما ذاكرة عراقية مهمة وأساسية لجميع العراقيين".وأضاف أن "وزارة الثقافة والسياحة والآثار لديها الكثير من البرامج لترتيب الأولويات لمدينة الموصل ،خاصة بعدما تعرضت له من عمليات خراب وتدمير من عصابات داعش الارهابية".وعن تنشيط السياحة أشار ناظم الى أن " هناك رؤية مطروحة في وزارة الثقافة لتنشيط السياحة خاصة وأن العراق يمتلك إمكانات هائلة لجذب السائحين"، منوها بأن "الظروف التي يمر بها ،سواء الظروف التي تمر بها البلاد الآن تحول دون تفعيل النشاط السياحي".

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